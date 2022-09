गल्लीतील प्रत्येक घरावर मुलीच्या नावाची पाटी लागणार

तळोदा TALODA| श.प्र.-

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव निमित्त येथील काका गणेश मंडळाच्या (Kaka Ganesh Mandala) वतीने काकाशेठ गल्ली येथे केंद्र सरकारचा (Central Government) ‘लेक वाचवा लेक शिकवा’ (Save the Lake, Teach the Lake) या कार्यक्रमाअंतर्गत महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या (Empowerment of women) कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. मुलींच्या सन्मानार्थ (honor of girls) गल्लीतील प्रत्येक घराला (every house) मुलीच्या नावाची पाटी (Girl's name plate) लावून घराला मुलीचे नावे देण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला आहे. त्यामुळे काका शेठ गल्लीतील (Uncle Sheth Galli) प्रत्येक घर आता मुलीच्या नावाने (Identified girl's name) ओळखले जाणार आहे, त्यांच्या स्तुत्य उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.