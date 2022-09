सिमा तपासणी नाक्यावरुन दररोज शेकडो ओव्हर लोड गाडया आडमार्गाने होतात पास

नंदुरबार | प्रतिनिधी- NANDURBAR

जिल्हयातील नवापूर व गव्हाळी (Nawapur and Ghavli) येथील सीमा तपासणी (border check point) नाक्यावरुन दररोज सुमारे ५० टन ओव्हरलोड वाहने (Overloaded vehicles) चिरीमिरी घेवून लगतच्या आडमार्गाने पास (Bypass) केली जात असून यात दररोज सुमारे चाळीस ते पन्नास लाखाचा शासकीय महसूल बुडत (Government revenue is falling) असल्याचा आरोप (Accusation) करुन सीमा तपासणी नाक्यावर असलेल्या संबंधीत अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर (concerned officers and employees) कारवाई (action) करण्यात यावी, अशी मागणी धुळे जिल्हा ट्रक मालक असोसिएशन (Dhule District Truck Owners Association), उत्तर महाराष्ट्र ट्रक ओनर्स असोसिएशन, (North Maharashtra Truck Owners Association,) संघर्ष समितीतर्फे (Sangharsh Samiti) मनोज राघवन (Manoj Raghavan) यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.