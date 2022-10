काँग्रेसकडे पुरेसे संख्याबळ असतांनाही शहादा पं.स.त सत्तांतर

शहादा Shahada । ता.प्र.-

येथील पंचायत समितीत (Panchayat Samiti) सत्तांतर (change of power) झाले असून सभापतीपदी भाजपचे (BJP as Chairman) वीरसिंग हरसिंग ठाकरे (Veersingh Harsingh Thackeray) तर उपसभापतीपदी (Deputy Chairman)भाजपच्या कल्पना श्रीराम पाटील (Kalpana Shriram Patil) यांची निवड (selection) झाली आहे. काँग्रेसकडे पुरेसे संख्याबळ (Congress has enough strength) असूनही भाजपने (BJP) पंचायत समितीवर सत्ता काबीज केली.