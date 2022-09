नवरात्रोत्सवात ‘माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित’ अभियान

नंदुरबार Nandurbar । प्रतिनिधी

18 वर्ष वयोगटातील सर्व महिलाना (women) मोफत आरोग्य तपासणीसाठी (free health checkup) ‘माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित’ ("Mother is safe, home is safe") हे अभियान (campaign) 26 सप्टेंबर ते 5 ऑक्टोंबर 2022 या नवरात्रौत्सव (Navratri festival) कालावधीत शिबिराच्या (camp) माध्यमातून जिल्हास्तर, तालुकास्तर, ग्रामस्तरावर घेण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी (District Mother Child Care Officer) तथा अभियान नोडल अधिकारी डॉ.संजीव वळवी दिली.