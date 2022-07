मंगेश पाटील

बोरद । Borad

जून महिना संपला तरी पुरेसा पाऊस नसल्याने (Due to insufficient rainfall) पेरण्या खोळंबल्या (sowing was sown) आहेत. दोन वर्षापासून बोरद परिसरात पावसाने आपली पाठ फिरवल्याने शेतकरी हवालदिल (Farmers are heartbroken) झाला आहे. गेल्या वर्षीदेखील जून महिना लोटला तरी पावसाचं आगमन होऊ न शकल्याने पेरण्या होऊ शकल्या नव्हत्या.