गैरआदिवासींना सेवासंरक्षण देण्याच्या निर्णयाला वनवासी कल्याण आश्रमाचे डॉ.विशाल वळवी यांचे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

राज्य शासनाने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय काढून अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून नियुक्त आणि पदोन्नत झालेल्या बर्‍याच कर्मचार्‍यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी उच्च न्यायालयाने सेवासंरक्षण दिले होते.

मात्र, हे सेवासंरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या बहिरा निर्णयात स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाने काढून टाकत अशा नियुक्त्या मुळापासूनच रद्द् ठरवल्यावर या निर्णयाची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार की निकालानंतरच्या प्रकरणांना संभाव्य प्रभावाने लागू होणार असा कायद्याचा प्रश्‍न निर्माण झाल्यावर औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय संभाव्य प्रभावाने लागू करण्याच्या निर्णयाला वनवासी कल्याण आश्रमाचे डॉ.विशाल वळवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यात संबंधीताना नोटीस दिल्या गेल्या आहेत.

मुळात बहिरा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलात येईल असे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्यावर त्यात पुन्हा तो कसा लागू करावा यावर उच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय वादग्रस्त ठरला आहे.

ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस् ऑफ ट्रायबल संघटनेने (the Organization for the Rights of Tribes) राज्यातील राखीव संवर्गातून नियुक्ती आणि पदोन्नती घेतलेल्या गैरआदिवासींना असलेले १५ जून १९९५, ३० जून २००४, २१ ऑक्टोबर २०१५ व त्यानंतरचे सर्व शासन निर्णय न्यायालयात जाउन रदद् केले. डॉ.विशाल वळवी (Dr. Vishal Valvi) यांनी वनवासी कल्याण आश्रमाच्या माध्यमातून आदिवासींच्या आरक्षणविषयक हितासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अत्यंत महत्वाच्या याचिकेच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.