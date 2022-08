Photos # ना.डॉ.विजयकुमार गावितांचे नंदुरबारात भव्य स्वागत

नंदुरबार | प्रतिनिधी- NANDURBAR

राज्याच्या मंत्रीमंडळात (cabinet of the state) आ.डॉ.विजयकुमार गावित (Dr. Vijayakumar Gavit) यांचा समावेश (After inclusion) झाल्यानंतर आज दि. १२ रोजी प्रथमच त्यांचे नंदुरबारात आगमन झाल्याने त्यांचे शहरात भव्य स्वागत (grand welcome to the city) करण्यात आले.