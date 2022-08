सातपुडा ग्रीन व्हॅली ग्री.कंपनीतर्फे धडगावात 60 हजार रोपांचे वाटप

मोदलपाडा Modalpada । । वार्ताहर-

आज आपण तासभर प्राणवायू विकत (Selling Prana Vayu) देणार्‍या वैद्यकांना देव मानतो, तसे एक पाऊल पुढे जाऊन आयुष्यभर मोफत प्राणवायू देणार्‍या झाडांबाबतही (Even with trees) आपण ऋणात असले पाहिजे. खरं तर झाड हे स्वयंपोषीत असून ते विविध मार्गाने परपोषीत जिवांचे जीवन फुलवते. अशा या परोपकारी झाडांची लागवड (Cultivation of benevolent trees) करीत नैसर्गिक चैतन्य निर्माण करा असे आवाहन माजी मंत्री अ‍ॅड.पद्माकर वळवी (Former Minister Adv. Padmakar Valvi) यांनी केले.