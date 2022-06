दुर्गम भागातील 52 हजार नागरिकांना चार महिन्यांसाठी 21 हजार क्विंटल धान्य पोहच

नंदुरबार । Nandurbar । प्रतिनिधी

नंदुरबार जिल्ह्यातील सातपुडा पर्वताच्या (Satpuda mountain) दर्‍या- खोर्‍यातील (valley) दुर्गम व अतिदुर्गम (Inaccessible and inaccessible) अशा 64 गावामध्ये राहणार्‍या 52 हजार 595 नागरिकांना (citizens) जिल्हा प्रशासनाने (district administration) महसूल आणि अन्न पुरवठा विभागाच्या (Department of Revenue and Food Supply) माध्यमातून 5 हजार 520 एवढा क्विंटल गहू, 16 हजार 109 क्विंटल तांदूळ (foodgrains) आगामी चार महिन्यांसाठी पोहोचविण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री (Collector Manisha Khatri) यांच्या नेतृत्वाखाली ही कामगिरी बजावण्यात आली.