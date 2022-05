शहादा येथे शिवछत्रपतींच्या अश्वारुढ पुतळयाचे दिमाखात लोकार्पण

शहादा । Shahada। ता.प्र.-

आपसातील वाद (Disputes between each other) हे शहर विकासासाठी (City development) घातक ठरतात. यासाठी सर्वांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. शहादा जिल्ह्याची आर्थिक राजधानी आहे. आजच्या कार्यक्रमाला लोकांची उपस्थिती ही खूप काही सांगून जाते. लोकवर्गणीतून पुतळा उभारणे याला वेगळे महत्त्व आहे. थोर पुरुषांची विभागणी लोकं करु लागले हे दुर्दैव आहे. नुसता पुतळा उभारून चालणार नाही तर छत्रपती शिवरायांचे (Chhatrapati Shivaji) विचार (Thoughts) अंगीकारावे (Accept) लागतील. शहरातील सर्वधर्म समभावाला साथ द्या. शिवरायांचा पुतळा शहराच्या सौंदर्यात भर पाडण्याबरोबरच प्रेरणादायी ठरेल, असे प्रतिपादन माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी (Former MLA Chandrakant Raghuvanshi) यांनी केले.