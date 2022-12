बोरद येथील ग्रामसभेतील वादप्रकरणी परस्परांविरुद्ध गुन्हे

बोरद Borad । वार्ताहर-

ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर (Gram Panchayat Elections) बोरद (Borad) येथे झालेल्या पहिल्याच ग्रामसभेत (Gram Sabha) पेसा कायद्याचा (PESA Act) अध्यक्ष नेमण्यावरून (appointing the President) वाद (argument.) झाला. ग्रामसभेत माजी सदस्या इंदिराबाई मंगलसिंग चव्हाण यांना मारहाण केल्याची घटना घडली होती. याप्रकरणी परस्परांविरुद्ध (against each other) गुन्हे दाखल (Crimes filed) करण्यात आले आहेत.