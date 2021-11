अक्कलकुवा येथे रास्ता रोको केल्याप्रकरणी शिवसेना जिल्हाप्रमुखांसह 30 जणांविरुद्ध गुन्हा

नंदुरबार Nandurbar । प्रतिनिधी

अक्कलकुवा (Akkalkuwa) येथे विना परवानगी (Without permission) रास्ता रोको (Stop the way) आंदोलन केल्याप्रकरणी शिवसेना जिल्हाप्रमुखांसह (Shiv Sena district chief) 30 जणांविरूध्द गुन्हा दाखल (Filed a crime) करण्यात आला आहे.