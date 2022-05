नंदुरबारला ड्रोनद्वारे गावठाणांची मोजणी सुरु

नंदुरबार Nandurbar । प्रतिनिधी-

महसूल, ग्रामविकास, भूमी अभिलेख विभाग व भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Department of Survey of India), डेहराडून यांच्या संयुक्त विद्यमाने नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व गावांतील गावठाणांचे (villages) ड्रोनद्वारे (drone) भूमापनाचे सर्वेक्षण (Survey) केले जाणार आहे. नंदुरबार तालुक्यातील मालपूर येथील गावठाण जमीन (Gaothan land) ड्रोनद्वारे मोजणी (Counting by drone) कामाचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री (Collector Manisha Khatri) यांच्या हस्ते आज करण्यात आले.