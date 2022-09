नंदुरबार जिल्ह्यात आचारसंहिता लागू

नंदुरबार Nandurbar । प्रतिनिधी

राज्य निवडणूक आयोगाच्या (State Election Commission) आदेशानुसार शहादा (Shahada) तालुक्यातील 74 व नंदुरबार (Nandurbar) तालुक्यातील 75 अशा एकूण 149 ग्रामपंचायतीच्या (Gram Panchayat General Election) सार्वत्रिक निवडणूकीचा कार्यक्रम सुरु आहे. तसेच राज्य निवडणूक आयोगाच्या 7 सप्टेंबर 2022 रोजीच्या आदेशानुसार माहे जानेवारी 2021 ते मे या कालावधीतील मुदत संपलेल्या व जून 2022 ते सप्टेंबर 2022 या कालावधीत मुदत संपणार्‍या तसेच नव्याने स्थापित झालेल्या सदस्य पदासह (member rank) थेट सरपंच पदाच्या (Directly to the post of Sarpanch) अक्कलकुवा (Akkalkuva) तालुक्यातील 45, अक्राणी (Akrani) 25, तळोदा (Taloda) 55 तर नवापूर (Navapur) 81 अशा एकूण 206 ग्रामपंचायतींच्या (Gram Panchayats) सार्वत्रिक निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहिर करण्यात आल्याने जिल्ह्यात 50 टक्क्यापेक्षा अधिक एकूण 355 ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम सुरु झाल्याने संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यात (district) आचारसंहिता (Code of Conduct applies) लागू राहील.