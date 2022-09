आश्रमशाळेत पहिलीपासून सीबीएससी अभ्यासक्रम

नंदुरबार nandurbar । प्रतिनिधी

पुढील वर्षांपासून आश्रमशाळेत (ashram school) पहिलीपासून सीबीएससी अभ्यासक्रम (CBSE from the first) सुरु करणार असून आश्रमशाळेत प्रवेश घेतांना प्रत्येक विद्यार्थ्यांची (students) वैद्यकीय तपासणी (Medical examination) करावी असे निर्देश राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत (State Tribal Development Minister Dr. Vijayakumar village) यांनी आज दिले.