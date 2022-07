आ.के.सी.पाडवी यांची बदनामीकारक मजकूर प्रसारीत केल्याप्रकरणी एकाविरूध्द गुन्हा

नंदुरबार Nandurbar । प्रतिनिधी

माजी पालकमंत्री तथा आ.अ‍ॅड.के.सी.पाडवी (Former Guardian Minister and MLA.Adv.K.C.Padvi) यांची बदनामीकारक मजकूर (defamatory content) व्हाट्सअप वर(WhatsApp) टाकल्याप्रकरणी एकाविरूध्द धडगांव पोलीस ठाण्यात गुन्हा (Case against) दाखल करण्यात आला आहे.