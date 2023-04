मनाई आदेशाचा उल्लंघन केल्याप्रकरणी 25 जणांविरुद्ध गुन्हा

नंदुरबार nandurbar । प्रतिनिधी

मनाई आदेशाचे उल्लंघन (Violation of injunction) केल्याप्रकरणी माजी नगरसेवकासह (former councillor) 25 जणांविरुद्ध (Against people) शहर पोलीस ठाण्यात (city police station) गुन्हा (Crime) दाखल करण्यात आला आहे.