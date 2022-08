उज्ज्वल भारत- उज्ज्वल भविष्य महोत्सव : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी साधला लाभार्थ्यांशी संवाद

नंदुरबार । Nandurbar । प्रतिनिधी

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त (Amrit Jubilee Year of Indian Independence) केंद्र शासनाच्या ऊर्जा मंत्रालय व राज्य ऊर्जा विभागाच्या (Ministry of Power and State Power Department) वतीने आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पॉवर 2047 या ऊर्जा महोत्सवाचे (Energy festival) आयोजन करण्यात येत आहे. त्यानिमित्त देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी उर्जा विभागाच्या विविध योजनांच्या देशभरातील निवडक लाभार्थ्यासमवेत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला. या कार्यक्रमाचे थेट प्रेक्षपण पाहण्याची व्यवस्था जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बिरसा मुंडा सभागृहात करण्यात आली होती.