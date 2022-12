नंदुरबार येथे ग्रंथप्रेमींसाठी 5 डिसेंबरपासून ग्रंथोत्सवाचे आयोजन

नंदुरबार । Nandurbar। प्रतिनिधी

ग्रामीण व शहरी जनतेत वाचन संस्कृती रुजावी (Reading culture) ग्रंथप्रेमींना (book lovers) एकाच ठिकाणी ग्रंथ, साहित्य विषयक पुस्तके उपलब्ध व्हावीत यासाठी राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग (State Department of Higher and Technical Education,), ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (Directorate of Libraries, State of Maharashtra, Mumbai)आणि जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय, (Office of the District Library Officer,) नंदुरबार यांच्या संयुक्त विद्यमाने इंदिरा मंगल कार्यालय, नंदुरबार येथे 5 व 6 डिसेंबर, 2022 रोजी नंदुरबार ग्रंथोत्सव-2022 (Nandurbar Book Festival-2022) चे आयोजन (organized) करण्यात आले असून या ग्रंथोत्सवाचे उद्घाटन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या शुभहस्ते मान्यवरांच्या उपस्थितीत होणार असल्याची माहिती, ग्रंथोत्सव संयोजन समितीच्या अध्यक्षा तथा जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी दिली आहे.