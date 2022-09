नंदुरबार | प्रतिनिधी NANDURBAR

भाजपातर्फे बुथ सक्षमीकरण (Booth empowerment by BJP) करण्यात येत आहे. बुथ सक्षमीकरण म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीचे सक्षमीकरण (Personality) आहे. म्हणून यासाठी नंदुरबार जिल्ह्यातील भाजपा पदाधिकार्‍यांनी (BJP office bearers) कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, उध्दव ठाकरे गट (Congress, NCP, Uddhav Thackeray Group) यांच्या प्रत्येकी २५ कार्यकर्त्यांना पक्षात समाविष्ठ (Included in the party) करून नविन २५ मतदार (Add new voters,) जोडावे, असे आवाहन भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आ.चंद्रशेखर बावनकुळे (BJP state president M. Chandrasekhar Bawankule) यांनी नंदुरबार येथे झालेल्या भाजपाच्या मेळाव्यात केले.