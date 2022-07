नंदुरबार Nandurbar । प्रतिनिधी-

‘बटरफ्लाय’ ('Butterfly') या लघु हिंदी चित्रपटातील (short Hindi film) बालकलाकार प्रशंसा तंवर (Child actor Pratishna Tanwar) हिस सेव्हन सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये (Seven Sisters at the North East International Film Festival) उत्कृष्ट बालकलाकार अ‍ॅवॉर्ड (Best Child Artist Award) जाहीर करण्यात आला आहे. प्रशंसा तंवर ही येथील स्मित हॉस्पिटलचे संचालक निलेश तंवर व राखी तंवर यांची कन्या आहे.