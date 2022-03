नंदुरबार जिल्ह्यात दुर्गम ग्रामीण भागात पेयजल, जलसंवर्धन आणि जलगुणवत्ता विषयक जनजागृती

जळगाव jalgaon (प्रतिनिधी)

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या (Poet Bahinabai Chaudhary of North Maharashtra University) भूविज्ञान विभाग, पर्यावरण आणि भूशास्त्र प्रशाला (Department of Geology, School of Environment and Geology) आणि नॅशनल अकादमी ऑफ सायन्सेस इंडिया प्रयागराज (National Academy of Sciences India Prayagraj) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आदिवासी बांधवांच्या (Tribal brothers) पेयजल, जलसंवर्धन आणि जलगुणवत्ता विषयक (Regarding water conservation and water quality) जनजागृतीसाठी (Awareness) नंदुरबार जिल्ह्यातील दुर्गम ग्रामीण भागातील विविध पाड्यांवर कार्यशाळा (Workshop) आयोजित करण्यात आल्या. या कार्यशाळेच्या माध्यमातून पाणी गुणवत्ता आणि त्यासाठी नैसर्गिक उपाय याविषयी मार्गदर्शन तसेच प्रात्यक्षिक करून दाखवण्यात आलेत.