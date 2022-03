प्रेमप्रकरणातून युवक युवतीचा रेल्वेखाली आत्महत्येचा प्रयत्न

Friendship Day Friendship is the sweetest form of love

Dr. pankaj patil नंदुरबार ।Nandurbar। प्रतिनिधी प्रेमप्रकरणातून (love affair) युवक (Young man) युवती (woman) रेल्वेखाली आत्महत्या करण्याचा (Attempted suicide) इराद्याने आले असता रेल्वे पोलीसांनी (Railway Police) त्यांचे मनपरिवर्तन (Conversion) करून त्यांना त्यांच्या पालकांच्या स्वाधीन केले. मुलगा बामडोद (ता.नंदुरबार) तर मुलगी बमसाळ ता.कुकरमुंडा येथील आहे. दि.18 मार्च रोजी रात्री नंदुरबारनजीक रेल्वे रूळावर एक युवक व युवती रेल्वेखाली आत्महत्या (suicide करण्याच्या इराद्यात होते. ही बाब रेल्वे पोलीसांना (Railway Police) कळाली. पोलीस कर्मचारी लागलीच घटनास्थळी रवाना झाले. मुलीचे 15 दिवसांपुर्वी मनाविरूध्द लग्न झाले होते. त्यामुळे ती सासरी जाण्यास तयार नव्हती. दोघांचे प्रेमप्रकरण (love affair) असल्याने व दोन्ही वेगवेगळया समाजाचे असल्याने घरच्या मंडळींचा देखील त्यांच्या लग्नास विरोध होता (Opposition to marriage). त्यामुळे त्यांनी आत्महत्येचा निर्णय घेतला होता. दोघांना रेल्वे पोलीस ठाण्यात आणून त्यांचे समुपदेशन (Counseling) करण्यात आले. यासाठी पोलीस निरीक्षक वावरे व महिला कर्मचार्‍यांनी दोघांना विश्वासात घेवून त्यांना समजविण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या पालकांना (parents) बोलविण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी मनातून आत्महत्येचा विचार काढला. दोघे स्वखुशीने पालकांसोबत जाण्यास तयार झाले रेल्वे पोलीस ठाण्याचे सहायक निरीक्षक रमेश वावरे व त्यांच्या पथकाने यासाठी परिश्रम घेतले.