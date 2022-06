शहादा येथे एकनाथ शिंदेंच्या प्रतिमेला काळे फासले

शहादा sahada । ता.प्र.-

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Shiv Sena chief Uddhav Thackeray) यांच्या समर्थनार्थ (support) शिवसेना सहसंपर्क प्रमुख अरुण चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहादा येथील मध्यवर्ती शिवसेना कार्यालयालासमोरील रस्त्यावर एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या बंडखोरीच्या निषेधार्थ (protest of the rebellion) त्यांच्या प्रतिमेला काळे फासून (Black out the image) बंडखोर आंदोलन करण्यात आले.