निमदर्डा येथे विद्यार्थ्यांना खांद्यावर बसून पार करावी लागतेय नदी

नंदुरबार । NANDURBAR । प्रतिनिधी

नवापूर तालुक्यातील निमदर्डा (Nimdarda) गावाजवळ अतिवृष्टीत मातीचा पूल वाहून (Rainfed soil carrying the bridge )गेल्याने 10 गावांचा संपर्क (Villages lost contact) तुटला असुन विद्यार्थ्यांना खांद्यावर (Shoulders to students) बसून नदी पार (across the river) करावी लागत आहे.