अरेच्च्या..ग्रा.पं. निवडणूक प्रचारासाठी आता बार्जचाही आधार

नंदुरबार nandurbar । प्रतिनिधी

अक्कलकुवा (Akkalkuva) धडगाव (Dhadgaon) तालुक्यात सध्या ग्रामपंचायत निवडणुकीची (Gram Panchayat Elections) धामधूम सुरू असून या निवडणुकीसाठी प्रचाराचा (propaganda) वेग वाढला आहे.नर्मदा काठावरील (banks of the Narmada) गांवमध्ये (village) ग्रामपंचायत निवडणूक प्रचारासाठी बार्जचा (Barge base for promotion) आधार घ्यावा लागत आहे.