... आणि म्हणून नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा ठराव

नंदुरबार Nandurbar । प्रतिनिधी-

येथील नगरपालिकेच्या (municipality) मुख्याधिकार्‍यांच्या (chief officer) दालनात असभ्य वर्तणूक (Rude behavior) करुन खुर्च्यांची तोडफोड (Breaking of chairs) करणार्‍या भारतीय जनता पार्टीच्या (Bharatiya Janata Party) नगरसेविकेच्या मुलावर (son of a corporator) कायदेशीर कारवाई (Legal action) करावी, व असभ्य वर्तन करणार्‍या नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द (Unsubscribe) करावे, असा ठराव करीत सत्ताधारी गटाच्या नगराध्यक्षांसह (mayor of the ruling group) सर्व नगरसेवकांनी जिल्हाधिकारी (Collector) यांच्याकडे दाखल केला आहे.