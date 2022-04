जिल्हयाचा मागासलेपणा पुसण्यासाठी सर्वांनी एकत्र याः केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ.मनसुख मांडवीया

नंदुरबार Nandurbar । प्रतिनिधी

नंदुरबार हा आकांक्षीत जिल्हा (Aspired district) असून 19 व्या क्रमांकावर आहे. शासकीय कर्मचारी, अशासकीय संस्था नागरीक सर्वांनी मिळून राष्ट्रभक्तीची भावना (sense of patriotism) ठेवत आकांक्षीत जिल्हामुक्त होवू या, असे आवाहन केंद्रीय आरोग्य आणि कुटूंब कल्याणमंत्री (Union Minister for Health and Family Welfare) ना.डॉ.मनसुख मांडविया (Dr. Mansukh Mandvia) यांनी केले.