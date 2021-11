नंदुरबार | प्रतिनिधी- NANDURBAR

रोजगार हमी योजनेंतर्गत (Employment Guarantee Schemes) शेतात वृक्ष लागवड करण्यासाठी मजूरांचे मस्टर (muster of the laborers) तयार करुन त्याचे बिल काढून (removing the bill) देण्यासाठी ५०० रुपयांची लाच स्विकारणार्‍या (Accepting bribes) अक्कलकुवा पंचायत समितीच्या (Panchayat Samiti) तांत्रिक सहाय्यक अधिकारी (technical assistant officer) अभिषेक गोपिचंद नुक्ते (Abhishek Gopichand Nukte)याला लाचलुचपत प्रतिबंधक (Anti-Bribery Squad) विभागाच्या पथकाने रंगेहाथ अटक (arrested) केली.