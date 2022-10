अखेर ‘ते’ वादग्रस्त अतिक्रमण जमिनदोस्त

नवापूर Navapur । श.प्र.-

येथील नगर परिषद कार्यालय (City Council Office) आणि लोकनियुक्त नगराध्यक्षा हेमलता पाटील (Mayor Hemlata Patil) यांच्या निवासस्थानासमोरील वादग्रस्त अतिक्रमणावर (disputed encroachment) पालिकेने जेसीबी फिरवून जमिनदोस्त (razed to the ground.) केले. पालिकेने केलेल्या या कारवाईमुळे अतिक्रमणधारकांमध्ये (Excitement among encroachers) खळबळ उडाली आहे.