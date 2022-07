चरणमाळ घाटात पुन्हा अपघात

नवापूर Navapur। श.प्र.

तालुक्यातील चरणमाळ घाटात (Charanmal Ghat) काल मध्यरात्री पुन्हा कांद्यानी भरलेला ट्रक (truck full of onions) तीव्र उताराच्या वळणावर पलटी झाल्याने (Due to reversal) वाहनाचे मोठे नुकसान झाले आहे. या अपघातात चालक व सहचालक (Driver and co-driver) किरकोळ जखमी (Injured) झाले आहेत.