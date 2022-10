अस्तंभा ॠषि यात्रेप्रसंगी खोल दरीत कोसळून नंदुरबारातील तरुणाचा मृत्यू

मोलगी moligi। वार्ताहर-

धडगाव तालुक्यातील सातपुड्यातील (Satpuda) प्रसिद्ध अस्तंबा (famous Astamba) यात्रेदरम्यान रविवारी दुपारच्या वेळी दर्शन घेऊन परततांना (during the journey)पाय घसरून (Slipped feet) तोल गेल्याने (Out of balance) नंदुरबर येथील तरुण भाविकाचा (young devotee) दरीत कोसळून (Falling into the valley) दुर्दैवी मृृत्यू (death) झाल्याची घटना घडली. पोलिसांनी रेस्क्यू ऑपरेशन राबवून सोमवारी सायंकाळी तरुणाचा मृतदेह खोल दारितून बाहेर काढण्यात आला.