नंदुरबार nandurbar । प्रतिनिधी

नवापूर शहरातील नवाफलीया खाटकी वाडा बगदाद (Nawafaliya Khatki Wada Baghdad) येथे सुरु सुरु असलेल्या भांडण सोडविण्याचा (Try to resolve the conflict) प्रयत्न केल्याचा राग आल्याने महिलेच्या (woman) डोक्यावर (head) कुर्‍हाडीने (axe) वार करुन जिवेठार(Death threats) मारण्याची दिल्याप्रकरणी चौघांविरोधात गुन्हा (Filed a case) दाखल करण्यात आला आहे.