टायर फुटल्याने कार नदीत कोसळली, सहा जण जखमी

नंदुरबार Nandurbar । प्रतिनिधी

सुरतहून नंदुरबारकडे जाणार्‍या स्विफ्ट डिझायर कारचा (Swift Dzire car) टायर फुटल्याने (tire burst) मध्यरात्री दोन वाजेच्या सुमारास अपघात (accident) झाला आहे. कार चालकाचा ताबा सुटल्याने कार थेट कठडे नसलेल्या पुलाचे लोखंडी खांब तोडून नदीत कोसळली (Fell into the river). या अपघातात तीन पुरुष,दोन महिला,सहा महिन्याच्या बालक (six people) जखमी (injuring) झाले. त्यांना उपचारासाठी नंदुरबार येथील खाजगी रुग्णालयात दाखल केले आहे.