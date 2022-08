जिल्हयाच्या रौप्य महोत्सवी वर्षानिमित्त ‘विशेष पुरवणी’चे प्रकाशन होणार

नंदुरबार । Nandurbar। प्रतिनिधी

भारतीय स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष (Amrit Jubilee Year) आणि नंदुरबार जिल्हा निर्मितीच्या (Nandurbar District Formation) रौप्य महोत्सवी (Silver Jubilee Year) वर्षानिमित्त जिल्ह्याचे विशेष जिल्हा पुरवणी गॅझेटिअर (Special District Supplementary Gazetteer of the District) तयार करावयाचे आहे. शासनाच्या माध्यमातून तयार होणारा हा महत्वपूर्ण दस्तऐवज असणार आहे. या गॅझेटिअरमध्ये जिल्ह्यात गेल्या 25 वर्षांत झालेल्या विकासात्मक कामांचे (developmental works) प्रतिबिंब उमटावे. यासह संस्कृती, परंपरांच्या सर्वंकष माहितीचा समावेश असावा, यासाठी आवश्यक महत्वपूर्ण माहिती संबंधित विभागांनी समन्वयाने तातडीने उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश राज्य शासनाच्या दर्शनिका विभागाचे कार्यकारी संपादक (Websites of State Govt Department Executive Editor) व सचिव डॉ. दि. प्र. बलसेकर यांनी आज येथे दिले.