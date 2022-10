जि.प.अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणूकीत राज्यातील पॅटर्न की वेगळी आघाडी?

नंदुरबार Nandurbar । प्रतिनिधी

नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या (Nandurbar Zilla Parishad) अध्यक्ष व उपाध्यक्ष (post of President and Vice President) पदासाठी उद्या दि.17 ऑक्टोंबर रोजी निवड (selection) होणार आहे. अध्यक्षपदासाठी राज्यातील पॅटर्न (Pattern in the state) वापरला जातो की, स्थानिक पातळीवर (local level) वेगळीच आघाडी (different front) होते. याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागून आहे.