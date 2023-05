खामगावजवळ बसच्या अपघातात मोटरसायकलस्वार जागीच ठार

नवापूर । Navapur श.प्र.-

खामगाव ता.नंदुरबार फाट्याजवळ आज सकाळी 11 वाजेच्या सुमारास बसच्या धडकेने (Hit by a bus) मोटरसायकलस्वार (motorcycle rider) तरुण जागीच ठार (Killed on the spot) तर दुसरा तरुण गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली.