कलाल समाजाच्या प्रत्येक घरावर मुलीच्या नावाची पाटी

मोदलपाडा, Modalpada ता.तळोदा । वार्ताहर -

मुलीचा सन्मान (daughter's honor) राखण्याची आपली परंपरा (Our tradition) आहे. मुलींनाही मानसन्मान मिळावा, मुली कुठल्याही क्षेत्रात आज मागे नाहीत. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये त्यांनी आपल्या यशाचा झेंडा रोवला आहे. म्हणून त्यांचाही सन्मान व्हावा, या हेतूने कलाल समाजातील (Kalal community ) ज्यांच्या घरामध्ये मुलगी (Girl in the house) असेल त्या घराच्या दर्शनी भागावर (facade of the house) मुलीच्या नावाची पाटी (Girl's name plate) व आई वडिलांच्या नावाचे स्टिकर (Parents name sticker) लावण्याचा स्तुत्य उपक्रम (commendable undertaking) सामाजिक कार्यकर्ते देवेंद्र कलाल यांनी हाती घेतला आहे. त्यामुळे आता कलाल समाजातील प्रत्येक घर हे मुलीच्या नावाने ओळखले जाणार आहे. या स्तुत्य उपक्रमाचे समाजामधून सर्वत्र कौतूक होत आहे.