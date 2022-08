हाणामारी प्रकरणी 46 जणांवर गुन्हा

नंदुरबार ।Nandurbar। प्रतिनिधी

तळोदा येथील ट्रस्टच्या अंतर्गत वादातून (dispute within the trust) दोन गटात तुफान दंगल (Storm riots in two groups) झाली. प्रशासकीय इमारतीच्या आवारात दोन गट एकमेकांना भिडले.यावेळी झालेल्या मारामारीत दोन्ही गटातील 9 जण जखमी झाले आहेत. याप्रकरणी दोन्ही गटांनी पोलीसात परस्परविरोधी फिर्याद (Conflicting complaints) दिली असून 46 जणांविरोधात गुन्हा (crime) दाखल करण्यात आला आहे.