Shoking # टाकरखेडा येथे तापीपात्रात एक मुलगा बेपत्ता

सारंगखेडा,Sarangkheda ता.शहादा| वार्ताहर

शिंदखेडा तालुक्यातील टाकरखेडा (Takarkheda)येथील चार शाळकरी मुले तापी नदीच्या पात्रात (Tapipatra) पोहण्यासाठी (swim) गेली. त्यांना पाण्यातील खड्ड्याचा अंदाज न आल्याने बुडू लागली. मात्र तिथे उपस्थित मच्छिमार व नागरिकांनी उपस्थितीताच्या मदतीने तीन मुलांना वाचविण्यात यश (Succeeded in saving three children) आले आहे . मात्र यातील एक मुलगा बेपत्ता (boy is missing) असल्याने त्याचा रात्री उशिरापर्यंत शोध घेण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू होते.