गुन्हयातील ८६ लाखांचा मुद्देमाल मुळ फिर्यादीस परत

नंदुरबार | NANDURBAR | प्रतिनिधी

नंदुरबार जिल्ह्यात दाखल असलेले मालमत्तेविरुध्द्चे गंभीर (Serious offenses against property) गुन्हे उघडकीस (exposing) आणून गुन्ह्यातील हस्तगत (Seized items) मुद्देमालापैकी ८६ लाख २३ हजार १३५ रुपये किमंतीच्या २४ गुन्ह्यातील मुद्देमाल तसेच ९ लाख ५५ हजाराचे शंभर मोबाईल (Mobile) राज्याचे अपर पोलीस महासंचालक विनय कारगांवकर (State Additional Director General of Police Vinay Kargaonkar) यांच्या हस्ते मुळ फिर्यादीस परत (Back to the original plaintiff) करण्यात आला. दरम्यान, चोरीस गेलेला मुद्देमाल मुळ फिर्यादीस विनाविलंब परत करण्याचा नंदुरबार पोलीस दलाचा उपक्रम अत्यंत स्तुत्य आहे. असे कार्यक्रम महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांमध्ये देखील राबवावे त्यामुळे जनतेमध्ये पोलीस दलाबद्दल विश्वास वाढण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन श्री.कारगांवकर यांनी केले.