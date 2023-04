जिल्हयातील 60 प्राथमिक शिक्षकांना मुख्याध्यापकपदी पदोन्नती

नंदुरबार । nandurbar। प्रतिनिधी

नंदुरबार प्राथमिक शिक्षण विभागांतर्गत (Primary Education Department) प्राथमिक शिक्षका पदवीधर शिक्षकांना (Primary teachers to graduate teachers) सेवाज्येष्ठतेनुसार (seniority)आयोजित पदोन्नती समितीच्या (Promotion Committee) बैठकीत 60 शिक्षकांना (teachers) मुख्याध्यापक पदावर (Promotion to the post of head master) पदोन्नतीचा लाभ देण्यात आला आहे. सदर पदोन्नती देण्यात आलेल्या शिक्षकांना पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याकामी आज दि.25 एप्रिल 2023 रोजी जिल्हा परिषदेच्या याहा मोगी सभागृहात समुपदेशन शिबीराचे आयोजन करण्यात आले होते. तसेच 19 प्राथमिक शिक्षकांना नियमीत वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यात आला आहे.