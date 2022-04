जिल्ह्यातील एसटीचे 516 कर्मचारी रूजू

नंदुरबार । Nandurbar। प्रतिनिधी

गेल्या सहा महिन्यापासून एसटीचे शासनात विलीकरण (Merger of ST into government) व्हावे, या मागणीसाठी कर्मचारी संपावर (staff strike) होते. दरम्यान न्यायालयाचा निकालानंतर (court's decision) एस.टी. कर्मचार्‍यांनी सेवेत रुजु होण्याचा निर्णय घेतला. आज नंदुरबार जिल्ह्यातील चार आगारातील 516 कर्मचारी कामावर हजर (At work) झाले असन एस.टी.चे चाके काहीशी गतिमान होवून जिल्हाभरात एस.टीच्या 330 फेर्‍या मारण्यात आल्या. प्रवासी सेवा पुन्हा एकदा सुरळीत होण्याचे चिन्ह असून येत्या एक ते दोन दिवसात जिल्ह्यातील एसटया पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार आहे.