मालदा वनक्षेत्रात 50 हजार वृक्षांची लागवड करणार

मालदा (Malda forest area )येथे वनविभागातर्फे 20 हेक्टर वनक्षेत्रात (forest area) 50 हजार वृक्षांची लागवड (Plantation of trees) करण्याची मोहिम हाती घेतली आहे. या मोहिमेचा शुभारंभ (Launch of the campaign) करण्यात आला असून सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अमित बागुल यांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले.