नंदुरबार । Nandurbar। प्रतिनिधी

फिक्स डिपॉझीटमध्ये (fixed deposit) पैसे ठेवल्याने (keeping money) जास्तीचा परतावा (Excess returns) मिळण्याचे आमिष (baiting) दाखवून फसवणूक (Fraud) केल्याची घटना सोनखडका येथे घडली. याप्रकरणी दोघांसह स्टेट बँक शाखेतील (State Bank Branch) तत्कालीन अधिकारी व कर्मचार्‍यांविरूध्द (Against officers and employees) फसवणुकीचा गुन्हा (Crime of Fraud) दाखल करण्यात आला आहे.