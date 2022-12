नंदुरबारात 48 हजाराचा गांजा जप्त, दोघांना अटक

नंदुरबार Nandurbar । प्रतिनिधी-

गांजाची अवैध वाहतूक (Illegal Trafficking of Marijuana) करणार्‍याविरुध्द् नंदुरबार शहर पोलीसांची (Nandurbar City Police) कारवाई (action) करीत 48 हजार रुपये किमतीचा गांजा (Confiscation of marijuana)जप्त केला आहे. याप्रकरणी दोघांना अटक (Both were arrested)करण्यात आली आहे.