लोणी येथे तरुणाचा विहिरीत पडल्याने मृत्यू

पारोळा Parola (प्रतिनिधी)

तालुक्यातील लोणी खुर्द (Loni) गावाजवळील महादेव मंदिर जवळील विहिरीतून पाणी काढत (Drawing water from a well)असताना समाधान शांताराम पाटील वय 26 यांच्या पाय घसरून (Slipped feet) विहिरीत पडून (Falling into a well) पाण्यात बुडून मरण (Death by drowning) पावल्याची घटना आज 27 रोजी दुपारी अडीच वाजेच्या सुमारास घडली.