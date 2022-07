पाल येथे गॅलरीवरून कोसळल्याने तरुणाचा मृत्यू

पाल Pal ता.रावेर (वार्ताहर)-

येथील ३२ वर्षीय तरुण (Youth) घराचे छत गळत असल्याने (roof of the house is leaking),गॅलरीवर (gallery) चढून प्लॅस्टिकच्या कागदाने ते झाकत असताना,खाली कोसळून पडला (Fell down) होता,यात त्याला जबर दुखापत झाली होती. साकेगांव येथे उपचारादरम्यान दुर्दैवी (death) मृत्यू झाल्याची घटना दि.१५ रोजी शुक्रवारी रात्री घडली.