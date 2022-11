महिलेचा विनयभंग केल्यानंतर तरुणाचे विष प्राशन

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

पती घराबाहेर (Husband outside the house) गेल्याची संधी साधत योगेश बद्री राठोड (रा. सुभाषवाडी) या तरुणाने (youth) महिलेच्या (woman) घरात घुसून तीचा विनयभंग (molestation) केला. महिलेने आरडाओरड केल्यानंतर योगेश हा महिलेच्या पतीचा मोबाईल (Mobile) घेवून पळून गेला. दरम्यान, आता आपण पकडले जावू (We will be caught) या भितीपोटी योगेशने विष (poison) प्राशन करुन आत्महत्येचा प्रयत्न (Suicide attempt) केला. त्याच्यावर शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरु असून याप्रकरणी त्याच्याविरुद्ध एमआयडीसी पोलीसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.