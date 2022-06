घरातून निघून गेलेल्या तरूणाची विहिरीत उडी घेवून आत्महत्या

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

घरातून काहीही न सांगता निघून गेलेल्या (Gone without saying anything) दीपक खुशाल पाटील (वय-32, रा. चौघुले प्लॉट, रेल्वे लाईनजवळ) या तरुणाने (Young) ममुराबाद शिवारातील शेतातील विहिरीत (field well) उडी घेवून आत्महत्या (Suicide by jumping) केली. ही घटना आज सकाळच्या सुमारास उघडकीस आली. त्याच्या आत्महत्येचे कारण अस्पष्ट असून याप्रकरणी तालुका पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.